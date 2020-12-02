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aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 15:24
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Lewis Hamilton'ın yerine yarışacak isim belli oldu

Lewis Hamilton'ın yerine yarışacak isim belli oldu

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Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes koltuğuna kimin oturacağı belli oldu. Williams pilotu George RussellGeorge Russell, Alman ekibi adına yarışacak.

Lewis Hamilton, corona virüse yakalanmış ve hafta sonu Bahreyn'de yarışamayacağını açıklamıştı. Mercedes, bu yarış için Williams'tan George Russell ile anlaştı.

İngiliz sürücü "Benim için harika bir şans. İki takıma da teşekkür ederim. Kimse Lewis Hamilton'ın yerini dolduramaz ama elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

İki yıldır Williams takımı adına Formula 1'de mücadele eden 22 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot, 2017 GP3 Serisi ve 2018 Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı ilk sırada bitirmişti.

Williams koltuğuna ise Formula 2 pilotu Jack Aitken oturacak.

Lewis Hamilton, Sergio Perez ve Lance Stroll'den sonra virüse yakalanan 3. Formula 1 sürücüsü oldu.

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SÜPER LİG 11. HAFTA HAKEMLERİ
Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
• Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
• Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus
• Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
• Konyaspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar
• Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
• Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
• Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa

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