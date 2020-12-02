Lewis Hamilton'ın yerine yarışacak isim belli oldu

Lewis Hamilton, corona virüse yakalanmış ve hafta sonu Bahreyn'de yarışamayacağını açıklamıştı. Mercedes, bu yarış için Williams'tan George Russell ile anlaştı.
İngiliz sürücü "Benim için harika bir şans. İki takıma da teşekkür ederim. Kimse Lewis Hamilton'ın yerini dolduramaz ama elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.
İki yıldır Williams takımı adına Formula 1'de mücadele eden 22 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot, 2017 GP3 Serisi ve 2018 Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı ilk sırada bitirmişti.
Williams koltuğuna ise Formula 2 pilotu Jack Aitken oturacak.
Lewis Hamilton, Sergio Perez ve Lance Stroll'den sonra virüse yakalanan 3. Formula 1 sürücüsü oldu.
Süper Lig'de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev vermedi.
SÜPER LİG 11. HAFTA HAKEMLERİ
• Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
• Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
• Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus
• Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
• Konyaspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
• Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar
• Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
• Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
• Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
• Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa
Trabzonspor, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile yarışa girdiği Marko Livaja transferi için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor.
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• Oyuncuya devre arasında düşük bir teklif yapılacak.
• 27 yaşındaki Hırvat santrfor, bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
• Abdullah Avcı tarafından Başakşehir'e de istenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Rusya ve İspanya'dan teklifler aldı.
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• 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Rusya ve İspanya'dan ikişer ekibin teklif ilettiği belirtildi.
• Oyuncuyla ilgili karar devre arasında alınacak.
• Bu sezon 9 maça çıkan Mert Hakan Yandaş 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin faturası, kadro tercihi ve oyuna yaptığı müdahaleler nedeniyle Erol Bulut'a kesildi.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nabil Dirar, 8 yıl önce de formasını giydiği Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı. Belçika ekibi oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmak isterken Fenerbahçe'nin bu konuda kolaylık sağlaması bekleniyor.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.