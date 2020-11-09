Lewis Hamilton'dan Türkiye Grand Prix'si mesajı

Mercedes'in Twitter hesabından paylaşılan video mesajına, "Merhaba Türkiye" diyerek başlayan Hamilton, "Umarım hepiniz iyisinizdir. Türkiye'deki tüm Mercedes fanları, umarım kendinize iyi bakıyor ve Türkiye Grand Prix'sini heyecanla bekliyorsunuzdur. Bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönüyor olmak harika." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki Formula 1 takipçilerinin uzun süredir yarışların geri dönmesini beklediğini kaydeden Büyük Britanyalı sürücü, "Emin olun gözlerimiz tribünlerde sizi arayacak ama yarışı televizyondan takip edip bize evlerinizden destek olacağınızı çok iyi biliyorum. Kendinize iyi bakın ve güvende kalın." yorumunu yaptı.
Formula 1'de sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta yapılacak.
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