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  3. Lewandowski şov yaptı, Bayern farklı kazandı

Lewandowski şov yaptı, Bayern farklı kazandı

Lewandowski şov yaptı, Bayern farklı kazandı

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Kızılyıldız ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 14. dakikasında Goretzka ile öne geçen Bayern Münih, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Robert Lewandowski 53, 60, 64 ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 15 dakikada 5-0'a getirdi.

Son sözü 89. dakikada Tolisso söyledi ve Bayern Münih, Kızılyıldız'ı deplasmanda 6-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Son 16 turunu daha önce garantileyen Bayern Münih, bu sonuçal birlikte puanını 15'e yükseltti. Kızılyıldız ise 3 puanda kaldı.


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