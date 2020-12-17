Lewandowski Bayern Münih'i galibiyete uçurdu

Bayern Münih maçında, üst sıraları kovalayan bir diğer ekip Wolfsburg, 5. dakikada Maximilian Philipp'in golüyle 1-0 öne geçti.
Bayern'in yanıtı 45+1'de Robert Lewandowski'yle geldi. Polonyalı oyuncu, skoru eşitlerken; 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Bayern Münih'i 2-1 öne geçiren Polonyalı, Bundesliga'da 251. golüne imza attı.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Bayern Münih 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı. Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Wolfsburg ise 21 puanda kaldı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Schalke 0 - 2 Freiburg
Bayern Münih 2 - 1 Wolfsburg
Bielefeld 0 - 1 Augsburg
FC Koln 0 - 4 Leverkusen
Hoffenheim 0 - 1 RB Leipzig
Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.
Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor.
İngiltere Premier Ligi'nde ilk iki sırayı paylaşan iki ekibin mücadelesinde Liverpool güldü. Son şampiyon, haftaya lider giren rakibini 90. dakikada Firmino'nun golüyle 2-1 yendi ve zirveye kuruldu.
Almanya'da zirve mücadelesi veren ekipler Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve RB Leipzig, 12. haftayı galibiyetle tamamladı. Bayern Münih, Wolfsburg'u 2-1, Rb Leipzig, Hoffenheim'i 1-0 ve Leverkusen de Köln'ü 4-0'la geçti.
Salgın günlerinde futbol dünyasına giren 5 oyuncu değişikliği kuralı bir süre daha yürürlükte kalacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), söz konusu kuralın 31 Aralık 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.
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