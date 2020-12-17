Lewandowski Bayern Münih'i galibiyete uçurdu

Almanya'da zirve mücadelesi veren ekipler Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve RB Leipzig, 12. haftayı galibiyetle tamamladı. Bayern Münih, Wolfsburg'u 2-1, Rb Leipzig, Hoffenheim'i 1-0 ve Leverkusen de Köln'ü 4-0'la geçti.

Bayern Münih maçında, üst sıraları kovalayan bir diğer ekip Wolfsburg, 5. dakikada Maximilian Philipp'in golüyle 1-0 öne geçti.

Bayern'in yanıtı 45+1'de Robert Lewandowski'yle geldi. Polonyalı oyuncu, skoru eşitlerken; 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Bayern Münih'i 2-1 öne geçiren Polonyalı, Bundesliga'da 251. golüne imza attı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Bayern Münih 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı. Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Wolfsburg ise 21 puanda kaldı.



Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Schalke 0 - 2 Freiburg

Bayern Münih 2 - 1 Wolfsburg

Bielefeld 0 - 1 Augsburg

FC Koln 0 - 4 Leverkusen

Hoffenheim 0 - 1 RB Leipzig