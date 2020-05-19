Leverkusen'den farklı tarife: 1-4

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Ezeli rakipler, Avustralyalı süper yetenek için karşı karşıya! Ezeli rakipler, Avustralyalı süper yetenek için karşı karşıya! Koronavirüs pandemisi sebebiyle futbol dursa da transfer çalışmaları aynı hızda sürüyor... Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Galatasaray ile bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşan Fenerbahçe bir kez daha transferde birbirlerine rakip oldular...

Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.

Galatasaray'a can suyu Arabistan'dan! Galatasaray'a can suyu Arabistan'dan! Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu devre arasında Suudi Arabistan'ın büyük kulüplerinden Al Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Arabistan kulübü, Brezilyalıyı kadrosunda tutmak istiyor eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'a önemli bir nakit girdisi gelecek.

Flaş iddia: Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile görüşüyor! Flaş iddia: Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile görüşüyor! Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayış devam ederken Fransız gazeteci Manu Lonjon flaş bir iddia ortaya attı

Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Kemik kıran geliyor... Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Kemik kıran geliyor... Koronavirüs futbol dünyasını durdururken kulüpler transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor... İtalyan basınında çıkan habere göre Tuttomercato sitesi, Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulübü Al Wahda takımında forma giyen Brezilyalı stoper Renato Chaves ile ilgilendiğini yazdı.

Savunmanın lideri olacak! Fenerbahçe, Arslanagic için pazarlık masasında Savunmanın lideri olacak! Fenerbahçe, Arslanagic için pazarlık masasında Son günlerde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Dino Arslanagiç transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin Belçikalı futbolcu için kulübü Royal Antwerp ile masaya oturduğu ve fiyat konusunda pazarlığa başladığı iddia edildi.