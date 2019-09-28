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  3. Levent Şahin: Sıkıntımız var ama düzelteceğiz

Levent Şahin: Sıkıntımız var ama düzelteceğiz

Levent Şahin: Sıkıntımız var ama düzelteceğiz

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, Fenerbahçe ile berabere kaldıkları derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Levent Şahin maç öncesi konuştukları gibi oynamadıklarını söylerken, "Maç başlamadan önce beklediğimiz, daha şiddetli, daha istekli bir oyundu. Sıkıntımız devam ediyor. Orta alandan hücuma geçişlerdeki top arttırımlarında genel bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. En kısa zamanda bunu düzelteceğiz. Rakibin de bizim de girdiğimiz pozisyonlar vardı ama oyunun hakkı buydu diyebilirim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Levent Şahin, "Maça iyi konsantre olduk. Söyleyebileceğim tek şey, istenen ve beklenen oyun sahaya yansıtılmadı. Bunun haricinde bir şey söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

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