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  3. L'Equipe son dakika olarak duyurdu! 'Falcao artık Galatasaray'da'

L'Equipe son dakika olarak duyurdu! 'Falcao artık Galatasaray'da'

L'Equipe son dakika olarak duyurdu! 'Falcao artık Galatasaray'da'

Fransa'nın en saygın gazetelerinden L'Equipe, Monacolu yöneticilerin tavır değiştirdiğini ve Falcao'nun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray, Radamel Falcao'da mutlu sona ulaşıyor. Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Radamel Falcao içni flaş bir gelişme yaşandı.

"G.SARAY'A TRANSFERİ ÇOK YAKIN"

Fransa basınından L'Equipe, Falcao transferindeki son gelişmeyi "Monaco yönetimi, son saatlerde Radamel Falcao hakkında fikir değiştirdi. Falcao'nun Galatasaray'a transferi çok yakın" ifadeleriyle duyurdu.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Falcao'nun takımdan ayrılmasını istemeyen Monaco yönetiminin direncinin yapılan son görüşmelerin ardından kırıldığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği vurgulandı.

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