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  3. Leonardo Jardim'den dikkat çeken yorum! 'Joao Felix alınamıyorsa Abdülkadir Ömür'ü alın'

Leonardo Jardim'den dikkat çeken yorum! 'Joao Felix alınamıyorsa Abdülkadir Ömür'ü alın'

Leonardo Jardim'den dikkat çeken yorum! 'Joao Felix alınamıyorsa Abdülkadir Ömür'ü alın'

Monaco'nun Portekizli çalıştırıcısı Leonardo Jardim'in Abdülkadir Ömür raporu dikkat çekti.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon 9 haftada 6 puan toplayarak büyük hayal kırıklığı yaratan ve son olarak evinde Rennes’e kaybettikten sonra Monaco ile yollarını ayıran Jardim, 4 ay sonra yeniden takımın başına geçmişti.

MONACO’DAN 1 MİLYON EURO DAHA

Sezon sonunda Monaco’yu kümede bırakmayı başaran tecrübeli teknik adam yeniden bir kadro yapılanmasına giderken, Leonardo Jardim’in en büyük hedefinden birinin Abdülkadir Ömür olduğu ortaya çıktı. 16 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus şeklinde Trabzonspor’un kapısını çalan Fransız devinin teklifi 1 milyon Euro daha artırdığı öğrenilirken, Başkan Ali Ağaoğlu’nun bu teklifi de geri çevirdiği belirtildi.

ABDÜLKADİR İLE FELİX AYNI KALİTEDE

Bu sezon Lig 1’de yeniden ses getirmeyi amaçlayan Jardim’in Abdülkadir Ömür’ü gibi bir yıldızı Joao Felix’e benzettiği ifade edilirken, Portekizli çalıştırıcının yönetime ‘Felix’i alamayacağımızı biliyoruz onun için 100 milyon euro’nun üzerinde teklifler var ama Abdülkadir için tüm şartlarımızı zorlayalım, onu kalite olarak Felix’le aynı ayarda görüyorum’ dediği bildirildi.

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Süper Lig’de yetişerek Avrupa’ya açılan yetenekli Türk futbolcuların bonservis bedelleri büyük liglerde oynayan oyuncuların bonservis değerlerine göre çok çok aşağıda kalırken, scout ekipleri güçlü olan kulüplerin Türk yıldızları yakından takip ettikleri ve bu yıldızları 10-15 milyon Euro civarında bir rakama satın alarak ileride çok daha büyük fiyatlara satma projesinin içinde oldukları biliniyor.

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