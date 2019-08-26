Leonardo Jardim, Radamel Falcao'yu takımda kalması konusunda ikna edemedi

Sky İtalia'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre Jardim, Falcao ile bir toplantı yaptı ve golcü futbolcu ile uzun bir süre boyunca konuştu.
GALATASARAY İÇİN ISRARCI OLDU
Falcao'ya 'Takımda kal' baskısı yapan Jardim, sözleşme uzatacaklarını söylese de Galatasaray'a söz veren futbolcuyu ikna edemedi. Falcao'nun Galatasaray'a gitme konusunda ısrarcı olduğu ve bunu Jardim'e de açık bir şekilde anlattığı belirtildi.
''HAFTA İÇİNDE İMZAYA GİDECEK''
Radamel Falcao'nun bu görüşmelerin ardından bu hafta içinde Türkiye'ye gelip Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı da kaydedildi.
Öte yandan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, bir Galatasaray taraftarının, "Come to Galatasaray" yorumuna gülücükle onaylıyorum işaretiyle karşılık verdi.
(Sporx)
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Adil Rami’yi kadrosuna katmak üzere olan Sarı-Lacivertliler için İtalya’nın saygın basın organlarından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'ya bonusların haricinde yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif etti.
Beşiktaş, Thiago Maia'yı kiralamak için Fransız ekibi Lille ile görüşmelere başladı. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Thiago Maia kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide görev alıyor? Detaylar haberimizde...
Süper Lig’de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Ricardo Quaresma için görüşmelere başladı. Turuncu-Lacivertli ekip, Portekizli yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroluk bir sözleşme sundu.
Galatasaray, altyapı futbolcularından Işık Kaan Arslan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Konyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, 'Falcao'yu isterim ama Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayım' diyen teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden Moussa Konate'nin transfer edilmesini istedi.
Monaco, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açık bir şekilde ifade eden Radamel Falcao'yu takımda tutmak için elinden geleni yapıyor. Son olarak teknik direktör Leonardo Jardim, Kolombiyalı golcüyü ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.