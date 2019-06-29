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Lens'in yerine Narsingh

Lens'in yerine Narsingh

Sözleşmesi 2022’de bitecek 31 yaşındaki Jeremain Lens’in yerine Swansea’den boşa çıkan 28 yaşındaki Luciano Narsingh düşünülüyor. Beşiktaş, Lens’in satışından 3-4 milyon euro civarında kazanç bekliyor. İşte Beşiktaş ile ilgili son transfer haberleri…

AKŞAM

KARA Kartal’da plan; ekonomiyi düzeltme ve yaş ortalamasını aşağı çekmek. Siyah-Beyazlılar, bu sezonun kadrosunu minimum harcama ile yaşlanmamış oyuncularla şekillendirecek. 31 yaşına gelen ve bir türlü istenilenleri karşılayamayan Lens ile yol ayrımına gelindi. Beşiktaş, sözleşmesi 2022’de bitecek Lens için teklif bekliyor. Yunan ekipleri Olympiakos ve PAOK’un, Lens’le ilgilendiği konuşuluyor. Kartal, Lens’ten 3-4 milyon euro bekliyor. Sonra Narsingh’le masaya oturulacak. İngiltere Championship ekibi Swansea ile sözleşme uzatmayan 28’lik Hollandalı kanat, şu an boşta. Narsingh, Lens gibi Ajax altyapısından çıktı, sonra PSV’de forma giydi. İngiltere Premier Lig ve Hollanda Milli Takımı’nda da mücadele etti. Narsingh de Lens gibi Surinam asıllı Hollandalı. Luciano Narsingh, Beşiktaş’ın sağ tarafına yerleşecek ancak Lens’in ayrılması bekleniyor. PAOK kulübünün, yakında resmi temasları başlatacağı belirtildi.

KAGAWA’YI BiLiC DE iSTiYOR

İNGİLTERE Championship ekibi West Bromwich Albion’un başına geçen Beliktaş’ın eski hocası Slaven Bilic, Shinji Kagawa’yı kadrosunda görmek istiyor. Ancak Japon futbolcunun hedefi İspanya. Kagawa için şu anda en iyi alternatif, Beşiktaş gibi duruyor.

MANGALA MARKAJI

KARA Kartal, Manchester City’nin Fransız stoperi Eliaquim Mangala’dan vazgeçmiyor. Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi ile 1 yıl daha mukavelesi olan 28 yaşındaki stoper için uygun ortam hazırlamaya çalışıyor. Guardiola’nın, Mangala hakkında vereceği karar bekleniyor.

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