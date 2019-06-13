13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:21
Lens'in yerine Diabate
Geçtiğimiz sezon Sivas’ta kiralık oynayan Malili, İstanbul yolunda
BEKLENTİLERİ karşılayamayan Jeremain Lens ile yolları ayırmaya hazırlanan Kara Kartal, Leicester’dan Fousseini Diabate’yi gözüne kestirdi. Sivas’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Malili kanat, 17 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı. Leicester’la sözleşmesi 2022’de bitecek 23 yaşındaki süratli kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak. Diabate de Kartal’ı istiyor.