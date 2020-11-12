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aksam.com.tr
  • 12 Kasım 2020 Perşembe 11:15
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Lens kadro dışı kalmanın şokunu yaşıyor

Lens kadro dışı kalmanın şokunu yaşıyor

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Hürriyet

Beşiktaş'ta Mirin, Douglas ve Tyler Boyd ile birlikte kadro dışı kalan Jeremain Lens, halen kararın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.

Beşiktaş'a geldiği günden itibaren performansıyla en çok tartışılan isimlerden olan Jeremain Lens hala kadro dışı bırakılmasının şaşkınlığını yaşadığını söyledi.

Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte kadrosundaki yabancı sayısı 18'e çıkan siyah beyazlılarda Nicolas Isimat-Mirin, Douglas ve Tyler Boyd ile birlikte Lens, kadroya dahil edilmemişti.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın ile ekibi tarafından formsuz ve istikrarsız olması nedeniyle kadro dışı bırakılan ve altyapıda antrenmanlarını sürdüren Lens durumuyla alakalı olarak şunları söyledi:

'Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi seviyorum'

"Beni kadro dışı bırakacaklarını düşünmüyordum. Hayatımın şokunu yaşıyorum. Altyapı ile antrenmanlara çıkınca hayatı öğrendim. Şimdi çok hırslı ve tempolu çalışıyorum. Devre arasında mutlaka beni kadroya dahil ederler. Ya da bir kulübe kiraya verirler. Çünkü Beşiktaş ile çok iyi anlaşmam var. Türkiye ve Beşiktaş'ı seviyorum."

Siyah beyazlı kulübün önce teknik ekibi sonra da yönetimi ile konuşacağını belirten Lens futbol yaşamında ilk kez böylesine bir durumla karşılaştığını ve devre arasına kadar çok iyi antrenman yaparak hazır olacağını söyledi.

5 yıllık kazancı 10.5 milyon Euro

Beşiktaş 2017-18 sezonu öncesi 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı Hollandalı futbolcunun 2018'de opsiyonu kullanarak 4 milyon 89 bin Euro'ya bonservisini almıştı. 2018-19'da 2 milyon 250 bin Euro, 2019-20'de 2 milyon 300 bin Euro alırken oynamadığı bu sezon ise 1 milyon 950 bin Euro kazanacak. Eğer sezon sonu takımdan ayrılmazsa Beşiktaş 2021- 22 sezonu için 1.8 milyon Euro daha ödeyecek. Başka bir deyişle Lens sözleşmesi tamamlana kadar takımda kalırsa Beşiktaş'tan 5 yılda 10 milyon 450 bin Euro kazanmış olacak.

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