Lens, Diaby, N'Koudou ve Boyd, bir Quaresma etmedi!

Beşiktaş, sezon başında yollarını ayırdığı Ricardo Quaresma'nın yerine yaptığı transferlerden verim alamadı. Portekizli futbolcu, eski başkan Fikret Orman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan gönderilmiş ardından da Kasımpaşa'ya imza atmıştı. Siyahbeyazlılar, yaz transfer döneminde kanatlara Tyler Boyd, N'Koudou ve Diaby takviyesi yapmış Lens ile de yola devam edilmişti.
11 GOLE KATKI VERMİŞTİ
Süper Lig'in geride kalan 22 haftasında beklentilerin çok uzağında kalan bu dört ismin skora katkısı da oldukça sınırlı kaldı. Geçen yılın aynı döneminde Quaresma tek başına 2 gol, 9 asist yapıp, toplam 11 gole katkı verirken, Beşiktaş'ın yeni kanat dörtlüsü ise toplamda 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayabildi. Q7'nin tek başına yaptığı 11 gollük katkısının gerisinde kalan dörtlünün istatistikleri şöyle: N'Koudou: 2 gol Lens: 1 gol, 2 asist Diaby: 2 gol, 1 asist Boyd: Gol ve asist yok.
(Sabah)
BU sezon Süper Lig’de 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen Beşiktaş, geride kaldı.
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