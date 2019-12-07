'Lens bize göre'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA son maçta sahaya kaptan çıkan ve tepki toplayan Lens’in ara transferde Feyenoord’a transferi Hollanda basınında da gündemde. Feyenoord’un efsane oyuncularından Mario Been, bu transferin çok isabetli olacağını söyledi, şu açıklamayı yaptı: “Jeremain, Feyenoord’a mükemmel bir şekilde uyar. Beşiktaş’ta çok sık oynayamıyor ve bence buraya gelmesi, onun kariyeri için de bir soluk olabilir. Onun Feyenoord hakkındaki düşüncesini de biliyorum. Daha önce zaten bir dizi görüşmeler olmuştu. Gerçek şu ki Beşiktaş da onunla yenilemek istemiyor ve bu bir şans olabilir. Lens kesinlikle Feyenoord için bir potansiyel. Solda da sağda da forvette de oynayabiliyor. Bunu NEC’te yaptı. Formda olursa, güçlü ve hızlı. Ben Feyenoord için mutlaka almaya değer olduğunu düşünüyorum. Ancak Beşiktaş’la sözleşmesi 2022’ye kadar. Ücretsiz vermezler.”