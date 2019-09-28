Lemina'dan penaltı açıklaması

60. dakikada oyundan alınan Lemina, değişikliğin nedeni olarak, "Sakatlık yok. Büyük bir kramp oldu. Sakatlık değil kesinlikle." ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi değerlendiren Gabonlu yıldız, "Zor bir maçtı. 0-0 beklediğimiz bir sonuç değildi. Ben de 2 pozisyon yakaladım. Kaleci iyi kurtarışlar yaptı. Artık, önümüzdeki önemli maçlara bakacağız." dedi.

"HER ŞEY BİR PARÇA EKSİKTİ"

Hücumda fazla pozisyona girememeleriyle ilgili olarak gelen soruya, "Her şey bir parça eksikti. İyi bir savunma yaptık ama ofansif anlamda iyi değildik. Üzerinde çalışacağız ve daha iyi olacağız." cevabını verdi.

"PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Mücadelenin 60. dakikasında, Cüneyt Çakır'ın VAR incelemesi sonrası Babel'in elle oynadığına hükmettiği pozisyonla alakalı olarak Lemina, "Mariano harika bir orta yaptı. Açıkçası bir temas vardı bana. Penaltı olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.