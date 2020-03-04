Lemina kararı

SAKATLIĞI nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Mario Lemina’yı bu haftaki Sivasspor deplasmanına yetiştirmek için doktorlar yoğun çaba harcıyor.

AKŞAM

Lemina günde 4 saatlik özel bir programla tedavi ediliyor. Ancak alınan bilgilere göre; Fatih Terim onu riske etmek istemiyor. Bu kararında ise Seri’nin son haftalarda yükselen performansının etkisi bulunuyor. Lemina, bu sezon içinde benzer rahatsızlıklar yaşamıştı. Bu kez tamamen iyileşmesi beklenecek.