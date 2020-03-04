Lemina kararı

AKŞAM
Lemina günde 4 saatlik özel bir programla tedavi ediliyor. Ancak alınan bilgilere göre; Fatih Terim onu riske etmek istemiyor. Bu kararında ise Seri’nin son haftalarda yükselen performansının etkisi bulunuyor. Lemina, bu sezon içinde benzer rahatsızlıklar yaşamıştı. Bu kez tamamen iyileşmesi beklenecek.
ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.
SAKATLIĞI nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Mario Lemina’yı bu haftaki Sivasspor deplasmanına yetiştirmek için doktorlar yoğun çaba harcıyor.
Beşiktaş, futbolda Sergen Yalçın ile üst sıralar için umutlanırken, basketbolda Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde play-off iddiasını da güçlendirdi.
THY EuroLeague’de bugün saat 22.15’te İsrail’in Maccabi takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes’te kafile, uçağa giriş sırasında ek güvenlik bahanesiyle didik didik arandı.
Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.
Lemina’nın 16 milyon Euro, Seri’nin ise 18 milyon Euro opsiyonu var. Onyekuru’nun bonservisi de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro’luk (300 milyon lira) maliyeti olan 3 futbolcu için formül arayışında.