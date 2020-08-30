Lemina, 2 milyon euroya Fulham'da

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve İngiltere'ye döndüğünü açıklayan Lemina'nın yeni kulübünün belli olduğu belirtildi.
Sporx'in Fransız basınından derlediği habere göre, Premier Lig'e yükselen Fulham, Southampton'dan Lemina'yı satın alma opsiyonuyla 2 milyon euroya kiraladı. Satın alma opsiyonu, Lemina'nın 20 maç oynayıp, Fulham'ın ligde kalması sonucunda zorunlu şekilde devreye girecek.
Eğer opsiyon devreye girerse Fulham, Southampton'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 28 resmi maça çıkan Mario Lemina, 1 gol kaydetti.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katmak için harekete geçmişti, transferi bonservissiz bir şekilde tamamlayarak hem FFP hem de harcama limiti konularında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin önünü bu transferde, Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak isteyen ezeli rakibi Galatasaray kesti...
Ard arda patlattığı transferle yeni sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün Manuel Lanzini'ye talip olduğu iddia edildi.
Adı Beşiktaş'la anılan Marcelo'da yeni bir ihtimal belirdi.
İngiltere'ye geri dönerek Fulham'la anlaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'nın anlaşma detayları belli oldu.
Geride bıraktığımız sezonda sağ beki Dirar - Isla ikilisine emanet eden Fenerbahçe, Isla'nı ardından Dirar'ı da gönderme kararı aldı. Sağ beki bölgesini yeniden Gökhan Gönül'e emanet eden sarı-lacivertliler, Gönül'ü yedekleyecek ismi Almanya'da buldu: Mert Çetin.
1 yıllık Belçika macerasının ardından Galatasaray' geri dönen Mbaye Diagne, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla göz dolduruyor... Öte yandan golcü futbolcunun, Arda Turan'la olan diyaloğu da dikkat çekiyor.