Leipzig, Bundesliga'da ilk mağlubiyetini Mönchengladbach'dan aldı

SPOR GÜNDEMİ

Ocak ayında transfer edilecek 4 isim ortaya çıktı Ocak ayında transfer edilecek 4 isim ortaya çıktı Yaz ayı transfer döneminde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, devre arasında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar; Henry Onyekuru, Jean Michael Seri, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'ya parçalıyı giydirmek için girişimlere başladı bile.

Göztepe'nin acı günü! Enkaz altında kalmıştı... Göztepe'nin acı günü! Enkaz altında kalmıştı... Göztepe Kulübü, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un vefat ettiğini bildirdi.

Kaleye şut dahi çekemedi! Kaleye şut dahi çekemedi! Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne, etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Golcü futbolcu, maçta kaleye şut dahi çekemedi.

8 maç, 7 gol! Huzurlarınızda Ali Akman... 8 maç, 7 gol! Huzurlarınızda Ali Akman... Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Boluspor maçını da boş geçmedi. Genç yetenek, 8 haftada 7 gole ulaştı.

Erol Bulut'un 3 vazgeçilmez futbolcusu Erol Bulut'un 3 vazgeçilmez futbolcusu Yeni sezon öncesi yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig'in ilk 6 haftasında tam 24 futbolcuya süre verdi. Altay Bayındır, Caner Erkin ve Luiz Gustavo, 6 haftada da görev alan isimler olarak dikkat çekti.