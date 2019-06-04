Leipzig, adı Galatasaray'la anılan Bruma'nın biletini kesti

Alman basınından Kicker'da yer alan habere göre; Leipzig'in yeni hocası Julian Nagelsmann, Bruma ve Augustin'in planlarında olmadığını yönetime iletti.

SEBEBİ DİSİPLİNSİZLİK

Haberde; Nagelsmann'ın Bruma ve Augustin'in disiplinsiz davranışları sebebiyle iki oyuncuyu da gözden çıkardığı bilgisi verildi.

Galatasaray'dan 2017 yılında ayrılan 24 yaşındaki Bruma, Leipzig'te 67 maçta 10 gol attı ve 15 asist yaptı. Bruma, sarı kırmızılı kulüpte 85 maçta 15 gol, 21 asistlik performans sergilemişti.

(Sporx)