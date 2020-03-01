Leipzig, ABD'li Tyler Adams'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Leipzig Kulübü, 21 yaşındaki Adams'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Geçen yıl ABD'nin New York Red Bulls takımından 2,6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Adams, Leipzig ile şu ana kadar 17 maçta görev yaptı.
Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 8 mücadeleden galip gelmeyi başardı.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.
Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, Ankaragücü deplasmanında Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleriyle 3-0 galip geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Mehmetçiklerimizi anmak için bir karar aldı.
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi siyah beyazlı takımla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine Utku Yuvakuran'a teslim etmek istiyor. Ancak Alman kaleciyle ilgili yönetimden gelen bilgi Sergen Yalçın'ın adeta elini kolunu bağladı. İşte detaylar...