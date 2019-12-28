Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.42
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Leicester City'nin atağa kalktığı Vedat Muriqi için Fenerbahçe 40 milyon Euro istiyor

Leicester City'nin atağa kalktığı Vedat Muriqi için Fenerbahçe 40 milyon Euro istiyor

Leicester City'nin atağa kalktığı Vedat Muriqi için Fenerbahçe 40 milyon Euro istiyor

Premier Lig’de zirve mücadelesi veren Leicester City, Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor. Fenerbahçe, Kosovalı golcü için kapıyı 40 milyon Euro’dan açmayı düşünüyor.

“Tilkiler” lakaplı Leicester, İngiliz golcü Jamie Vardy ile birlikte çift santrfor olarak oynatabileceği özelliklerde bir golcü arıyordu. İngiliz basını teknik direktör Brendan Rodgers’ın o ismi Türkiye’de bulduğunu yazdı. Leicester City gözlemcilerinin Beşiktaş derbisinde tribünden izlediği 25 yaşındaki santrforla ilgili raporu Rodgers’a sunduğu, İngiliz hocanın da kararını verdiği yazıldı.

WEMBLEY’DE BÜYÜLEMİŞTİ

SEZON başında Ç. Rizespor’dan 3.5 milyon euro artı 4 oyuncu karşılında transfer edilen Muriç 15 lig maçında 10 gol, 2 asist üreterek kalitesini konuşturdu. Sarı-Lacivertli yönetim yıldız isim için kapıyı 40 milyon eurodan açmayı düşünüyor. Kosova Milli Takımı formasıyla İngiltere’ye karşı Wembley’de ortaya koyduğu futbolu anımsatan Ada basını, “Tilkiler’in kadrosuna katmak istediği isimlerden biri de Türk ekibi Fenerbahçe’nin gol makinesi” ifadelerini kullandı.

(Güneş)


Deniz Çakır'dan 'EDHO' açıklaması
Ata Demirer eski aşkına geri döndü
Sıla ve Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!
11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!

Türkiye, Yerli Otomobilini Tanıtıyor...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Dünyada ilk kez Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak! İşte ilklerin ve enlerin arabası...