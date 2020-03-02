Leicester City ve Manchester United Vedat'ı istiyor

BİR AYDIR devam eden suskunluğunu Antalyaspor karşısında attığı golle bozan Vedat Muriqi İngiltere’de gündem olmaya devam ediyor.

AKŞAM

Kosovalı golcü için Leicester City ve M.United’ın devrede olduğu belirtildi. İki Ada ekibinin sezon sonunda Vedat için F.Bahçe’nin kapısını çalacağı dile getirildi. Sarı-Lacivertliler, Vedat’ın satışından 30 milyon euro civarında gelir bekliyor. F.Bahçe olası satıştan elde edilecek gelirin yüzde 15’ini Rize’ye verecek. 2023 yılına kadar F.Bahçe ile sözleşmesi olan 25 yaşındaki oyuncu, 25 resmi maçta 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.