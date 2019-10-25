Leicester City, Southampton'ı 9-0 mağlup etmeyi başardı

Leicester City'e galibiyeti getiren golleri Chilwell, Tielemans, Perez(3), Vardy(3) ve Maddison kaydetti.

Bu sonuçla Leicester City 20 puana yükselerek ligde 2. sıraya yerleşti. Southampton ise 8 puanda kaldı.

Öte yandan milli futbolcu Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Tarihi galibiyet

Leicester City deplasmanda aldığı 8-0'lık galibiyetle İngiltere 1. Ligi'nde deplasmanda alınan en farklı galibiyeti elde etti.

Daha önceki en farklı galibiyeti Manchester United, 8-1 ile Nottingham Forest deplasmanında elde etmişti.