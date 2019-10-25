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Leicester City, Southampton'ı 9-0 mağlup etmeyi başardı

Leicester City, Southampton'ı 9-0 mağlup etmeyi başardı

İngiltere Premier Lig'de 10. haftanın açılış maçında Southampton, Leicester City'i konuk etti. St. Mary's Stadyumu'nda oynanan maçı Leicester City 9-0 kazanarak tarihi bir galibiyete imza attı.

Leicester City'e galibiyeti getiren golleri Chilwell, Tielemans, Perez(3), Vardy(3) ve Maddison kaydetti.

Bu sonuçla Leicester City 20 puana yükselerek ligde 2. sıraya yerleşti. Southampton ise 8 puanda kaldı.

Öte yandan milli futbolcu Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Tarihi galibiyet

Leicester City deplasmanda aldığı 8-0'lık galibiyetle İngiltere 1. Ligi'nde deplasmanda alınan en farklı galibiyeti elde etti.

Daha önceki en farklı galibiyeti Manchester United, 8-1 ile Nottingham Forest deplasmanında elde etmişti.

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