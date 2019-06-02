Leicester City, Islam Slimani için 10 milyon Euro istiyor

Revord'da yer alan haberde; Sporting'in Slimani için kiralama teklifi sunduğu ancak Leicester City'nin transferin bonservis ile olması şartını koştuğu kaydedildi. Leicester City'nin Slimani için istediği 10 milyon euro sonrası Sporting Lizbon'un 1 adım geri adım attığı ifade edildi.

Bas Dost'un ayrılık talebi sonrası 20 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Sporting Lizbon'un, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Islam Slimani için Leicester ile tekrar temasa geçeceği bilgisi verildi.

Sporting Lizbon formasıyla 3 sezonda 57 gol atan Slimani'nin net 5 milyon euro'luk maaşında da indirime gitmesi gerektiği belirtilirken, Cezayirli oyuncunun buna nasıl yanıt vereceğinin de muamma olduğu kaydedildi.

SON 2 SEZONDA 2 LİG GOLÜ

Islam Slimani 2016/17 yaz transfer sezonunda 30 milyon euro bonservisle Leicester'a transfer oldu. Son 2 sezonu önce Leicester'da, sonra Fenerbahçe'de geçiren 30 yaşındaki Cezayirli, Süper Lig ve Premier Lig'de yalnızca 1'er gol atabildi.

(Sporx)