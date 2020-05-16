Leeds Unitedlı eski futbolcu Galatasaray'ı unutamıyor

Bir dönem Leeds United forması giyen Jason Wilcox, Galatasaray ile 2000 yılında yaptıkları UEFA yarı final maçını unutamadığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden bir canlı yayına katılan Wilcox, Galatasaray ile İstanbul'da yaptıkları UEFA Kupası yarı final ilk maçı öncesi yaşananlara değindi.

Wilcox, iki Leeds Unitedlı taraftarın hayatını kaybetmesi ile ilgili, "UEFA Kupası'nın yarı finalinde Galatasaray'ın sahasındaki maç aklımda kalan bir şey. Ne yazık ki iki Leeds taraftarı hayatını kaybetti. Bu, futbol kulübü için yıkıcıydı. Oraya gittik ve o zamanlar statta çok fazla öfke vardı." dedi.

GALATASARAY'IN ÜSTESİNDEN GELEMEDİK

2-0 kaybettikleri maçtan bahseden 48 yaşındaki eski sol kanat, "Atmosfer heyecan vericiydi. Maalesef Leeds taraftarları ve aileleri için bunun üstesinden gelemedik. Yapabilseydik harika olacaktı." diye konuştu.

Galatasaray ile yaptıkları maçı iki neden dolayı unutmadığını vurgulayan Wilcox, "İki masum futbol taraftarının trajik kaybı dolayısıyla bu maç her zaman iki nedenden ötürü hafızama kazınacak: Aileler ve hayatını kaybedenler için. Aynı zamanda bu şartlar altında yarı final oynamak da hafızamda yaşıyor." ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın 2-0 kazandığı ilk maçta 65. dakikada Matthew Jones'un yerine oyuna dahil olan Wilcox, 2-2 biten rövanş maçında 90 dakika sahada kalmış ve Bakke'nin attığı iki golün de asistini yapmıştı.

Rakibini toplamda 4-2 ile geçen Galatasaray, finalde de bir başka İngiliz Arsenal'ı penaltılar sonucu yenerek UEFA Kupası'nı kazanmıştı. (Ajansspor)