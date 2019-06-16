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  3. Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı! Teklifi artırıyorlar

Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı! Teklifi artırıyorlar

Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı! Teklifi artırıyorlar

Serie A’nın yeni ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz transferinde ısrarcı.

Bu sezon Serie A'ya yükselen Lecce, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvarken, transfer harekâtına Türkiye'den start verdi. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'a teklif götüren Çizme ekibi, milli oyuncunun olumsuz yanıtına rağmen transferden vazgeçmiyor. İtalyan basını sütunlarına taşıdığı haberde; Lecce'nin Burak'ın Beşiktaş'tan ayrılmak istememesine karşın ısrarını sürdüreceği ve 2.5 milyon Euro'luk teklifini artıracağını belirtti. Bir diğer İtalyan ekibi Bologna ise Adem Ljajic'i almak için atağa kalktı. Yıldız oyuncunun 6.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanan Beşiktaş yönetimi, Ljajic'i yeni sezonda kadroda tutmak istiyor. Ancak Bologna'ya sportif direktör olarak gelen Walter Sabatini, tecrübeli futbolcunun alınması için ısrarcı.

SABATINI İLİŞKİLERİNİ KULLANACAK

Ljajic'in Roma'da oynadığı dönemde yakın ilişkileri olduğu Sabatini'nin bu transfer için Bologna'nın tüm şartlarını zorlayacağı belirtildi. Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic de bu transferi çok istiyor.

ÇİZME BASINI İKİ YILDIZI YAZDI

Beşiktaş'ın iki yıldızı Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'i manşetlerine taşıyan İtalyan gazeteleri, transfer haberlerine geniş yer ayırdı. Corriere dello Sport, Lecce'nin Burak ısrarını sütunlarına taşırken, Mercato ise Bologna'nın Ljajic hedefini okuyucularına duyurdu.

(Sabah)

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