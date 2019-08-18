Lecce, Wilfried Bony'yi renklerine bağlıyor

Transfer döneminde ismi Süper Lig takımları ile anılan Wilfried Bony, İtalya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira imzalı haberde Burak Yılmaz transferinde istediği sonuca ulaşamayan Lecce, sözleşmesi elinde bulunan Wilfried Bony'i transfer edecek.
Bony'nin menajerleri, İtalyan takımları ile görüştüklerini doğrularken gazete, transferin bitme aşamasında olduğunu belirtti. Bony ile anlaşan İtalyan ekibinin transferi kısa sürede duyurması bekleniyor.
(Sporx)
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