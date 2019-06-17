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  3. Lecce kulübü yetkilileri Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor

Lecce kulübü yetkilileri Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor

Lecce kulübü yetkilileri Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor

Lecce'de Burak Yılmaz transfer için flaş bir gelişme yaşandı ve Sportif Direktör Mauro Meluso'nun transferde gaza bastığı duyuruldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de Burak Yılmaz için girişimler devam ediyor! Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefi Burak Yılmaz olarak belirleyen İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Mauro Meluso'nun transfer için bugün Türkiye'de olacağı iddia edildi.

Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani, Çizme basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın transferi için girişimlerde bulunduklarını ve bu transferi sportif direktörleri Mauro Meluso'nun yürüttüğünü itiraf etmişti. Damiani açıklamasında, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri Burak Yılmaz olabilir. Aynı zamanda 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz" dedi.

"BURAK YILMAZ BİR RÜYADAN FAZLASI"

Gelişmeyi bir adım daha ileri taşıyan Sportitalia, Mauro Meluso'nun İstanbul'da bir görüşme yapacağını duyurdu. La Gazzetta del Mezzogiorno'da yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı;

"Mauro Meluso bugün Türkiye'de olacak. Transfer için yoğun girişimler devam ediyor. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu maddi durumdan dolayı Lecce tarafı bu transferin olabileceğine inanıyor. Burak Yılmaz transfer biterse bir rüyadan fazlası gerçekleşmiş olacak."

LAZIO DA İSTEDİ AMA OLMAMIŞTI

Burak Yılmaz'ın Türkiye'de dev takımlarda oynadığına dikkat çeken haberde geçtiğimiz dönemlerde Lazio'nun da ısrarcı olduğu ancak bu transferi bitiremediği vurgulandı.

(Sporx)

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