Lecce, Burak Yılmaz'ı alamayınca rotayı Umut Nayir'e çevirdi

Çizme ekiplerinden Lecce'nin, Beşiktaş'tan futbolcu alma ısrarı sürüyor.

Burak Yılmaz'ı alabilmek için defalarca siyah- beyazlı kulübün kapısını çalan ancak 'red' yanıtı alan Lecce'nin şimdi de Umut Nayir için teklif yaptığı öğrenildi.

Futbol Direktörü Ali Naibi'nin bu transfer için bekleme kararı aldığı, eğer siyah beyazlıların yeni bir forvet kadroya katarsa Umut Nayir'in İtalya Serie A ekibine gitmesine izin verileceği ifade edildi.

(Sabah)