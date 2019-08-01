Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha geliyor

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Yaklaşık 1 aydır Burak Yılmaz transferiyle iç içe olan ve yıldız golcü için Ağustos’un 2’sine kadar müddet tanıyan Lecce son bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kulübe 2 milyon Euro bonservis, Burak’a ise 2,5 milyon euro’dan 3 yıllığına 7,5 milyon Euro ödemeyi taahhüt eden Serie A kulübü, yeniden Fikret Orman’la bir araya gelmeyi düşünürken, yıldız forvetin izin çıkması halinde İtalya’da oynayacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ BURAK'A HEM 17'Yİ HEM DE KAPTANLIĞI VERDİ
Fabio Liverani ve taraftarların şiddetle istediği Burak Yılmaz için Zaza, Babacar gibi tecrübeli isimleri bekleten Meluso’nun 25’inde oynanacak olan İnter maçına kadar kadro mühendisliğini tamamlamak istediği ifade edilirken, Beşiktaş’ın Burak’a hem 17 numaralı formayı, hem de kaptanlığı vermesi Lecce’nin işini bir hayli zorlaştırdığı bildirildi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Sarı-Lacivertliler Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.
F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.
Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Siyah-Beyazlılara 2 milyon Euro bonservis teklif edecek.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Avusturya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, transfere dair çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Werder Bremen ile yollarını ayırıp Fenerbahçe'ye imza atan Max Kruse'nin önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.
Beşiktaş’ın sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.