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aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 13:44
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  • 07 Nisan 2020 Salı 13:44

LeBron James: 'Kendimden şüphe ettiğim zamanlar oldu ama...'

LeBron James: 'Kendimden şüphe ettiğim zamanlar oldu ama...'

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Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, çocukları güçlendirmek hakkında önemli mesajlar gönderdi.

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, çocukları güçlendirmek hakkında önemli mesajlar gönderdi.

LeBron için, Ohio'daki "I Promise" Okulu, bugüne kadarki en önemli projelerinden biri. Zor geçen çocukluğunu anlatan James, çocukları güçlendirmenin zorunlu olduğuna inanıyor.

Instagram'da yaptığı canlı yayında James, özellikle kendisine ve hayallerine gerçekten inanan biri olup olmadığına dair, kendisini sorguladığı bir zaman olduğunu paylaştı. Bu deneyime atıfta bulunan James, çocuklara her şeyi başarabilecek kapasiteye sahip olduklarını bildirmenin önemli olduğunu söyledi:

"Eğer çocuklar onlara inandığınızı ve onları sevdiğinizi ve onlara güvendiğinizi biliyorsa, o zaman en güçlü zihinlere sahip olurlar. Ben de o çocuklardan biriydim. Ben çok kısıtlı bir haneden gelen çocuklardan biriydim. Zaman zaman çok zorlu bir durumdu. Annem Gloria ile mücadele ettik ve ben de gençken kendimi de çok sorgulamıştım."

James'in hayırsever kurumu, üniversiteyi bitirinceye kadar hak eden akademisyenleri ücretsiz eğitimle tam olarak desteklemek için yeterli fon toplayabilmişti.

2018'de açılan I Promise Okulu (IPS), Akron'un en zorluk çeken öğrencilerini eğitim yoluyla desteklemeyi hedefliyor. LeBron James Aile Vakfı tarafından desteklenen okul, yüksek riskli olduğu düşünülen veya çalışma imkânı olmayan öğrencilere öncelik veriyor ve onlara rehberlik ve gelecekte başarılı olmaları için hazırlık sağlıyor.

(Sporx)

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