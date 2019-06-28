LeBron James, 23 numaralı formasını Anthony Davis'e verecek

NBA'de beklentilerin altında kaldıkları bir sezonun ardından yeni sezona iddialı bir kadro kurma hedefi ile giren Los Angeles Lakers'ta, takımın birlikteliğini yükseltecek olumlu gelişmeler yaşanıyor.

NBA'in resmi sitesinde yer alan habere göre Lebron James, yeni transfer Anthony Davis'in takımın maaş bütçesi için yaptığı fedakarlık karşısında "23" numaralı formasını Davis'e verecek.

LeBron James, 2003 yılında adım attığı NBA profesyonel kariyeri boyunca 23 numaralı formayı giydikten sonra 2010 yılında Miami Heat'e transfer olduğunda 6 numaralı formayı giymeye başlamış, 2015 yılında Cleveland Cavaliers'a döndükten sonra yeniden 23 numaralı formayı almıştı.

2018-19 sezonunun başında katıldığı Los Angeles Lakers'da da 23 numaralı formanın sahibi olan LeBron James, forma numarasını Anthony Davis'e vermesinin ardından yeniden 6 numaralı formayı giyeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti.