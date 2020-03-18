Fransa'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan Le Mans 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.
FIA'nın açıklamasında, önceliğin organizasyonda çalışan personel ve sporcuların sağlığı olduğu belirtildi.
Galatasaray Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderecek.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen performansı ve şahsına münhasır kişiliğiyle sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Josef de Souza, futbol hayatındaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren Brezilyalı futbolcu, takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), dünya genelinde yayılan ve Fransa'da da yoğun etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle Le Mans 24 Saat Yarışları'nın ertelendiğini açıkladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula futbol topu göndererek destek olacak.
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, salgına neden olan koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları başladı.
Galatasaray'da bu akşam saat 17:00'de yapılacak idman iptal edildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru hareket eden futbolcular ise kararı yolda telefonla öğrendi ve eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.