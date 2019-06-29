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Lazio'nun hedefi Dorukhan

Lazio'nun hedefi Dorukhan

Badelj’den memnun olmayan Lazio, Beşiktaş’ın orta sahası Dorukhan Toköz’e ortayı emanet etmek istiyor. İtalyanlar, Yusuf Yazıcı, Eljif Elmas ve Yunus Akgün’ün de Lazio’nun listesinde olduğunu yazdı.

AKŞAM

LAZİO’NUN Dorukhan’a yönelik planları! İtalya Serie A ekibi Lazio, geçen sezonun yaz döneminde kadrosuna kattığı Hırvat orta saha Milan Badelj’nin performansından memnun değil. 30 yaşındaki futbolcunun ayrılacağı ve yerine Beşiktaş’ın orta sahası Dorukhan’ın alınacağı iddia edildi. 23 yaşındaki Dorukhan Toköz, Beşiktaş’ta 20 maçta 3 gol, 3 asistle oynarken, Badelj ise 26 karşılaşmada 1 gol katkısı verebildi. İtalyan spor sitesi Citta’daki haberde, Yusuf Yazıcı, Eljif Elmas ve Yunus Akgün’ün de Lazio’nun hedefi nde olduğu, 4 Türk için de girişim olacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı ve Fenerbahçe’den Eljif Elmas’ın da taliplerinin olması, Lazio’nun işini zorlaştırıyor. Yani Lazio’nun önceliği şu anda Dorukhan. Ayrıca; Milan Badelj’nin durumu da çok yakında belli olacak. Dorukhan için önemli bir teklif gelebilir.

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