Laziolu tribün lideri parkta vuruldu

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, "Diabolik" takma ismiyle bilinen Piscitelli'nin başkentin Acquedotti Parkı'nda başından tek kurşunla vurulduğu belirtildi. Piscitelli'nin sol kulağının üstünden giren kurşunla olay yerinde can verdiği ifade edildi.
Polis olay yerinde incelemelerini sürdürürken, tribün liderinin tuzağa düşürülmüş olabileceğinin üzerinde durulduğu kaydedildi.
Roma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, mafya ile mücadele savcılarının da Piscitelli'nin vurulduğu yerde inceleme yapacağı aktarıldı.
Lazio'nun en fanatik seyirci grubunun yeri Roma Olimpiyat Stadı'nın kuzey kale arkası tribününde 20 yılı aşkın süredir "Diabolik" adıyla bilinen Piscitelli’nin sicili pek de parlak değil. Tribün lideri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, üstünde 2 milyon avro bulunması, maç öncesinde üzerinde silahla yakalanma, ırkçı ve anti-semitik eylemler nedeniyle çok defa gözaltına alınması ve bunlardan bazılarından aldığı mahkumiyetle biliniyor.
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