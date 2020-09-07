Lazio'dan Fenerbahçe'ye yüzde 5 pay

AKŞAM

Fenerbahçe, Lazio'nun 18.5 milyon euroluk teklifini kabul etti. Sonraki satıştan yüzde 5 pay da alınacak.

Günlerdir süren pazarlıklar sonunda Lazio ile Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Transferin bugün resmiyete döküleceği ve bonservis bedelinin 17.5 milyon euro artı 1 milyon euro bonus şeklinde olacağı, bir sonraki satıştan da Sarı-Lacivertliler’in yüzde %5 pay alacağı bildirildi.

SÖZLEŞME 5 YILLIK

26 yaşındaki golcünün Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Muriqi ise kız kardeşinin düğününden dolayı Kosova’da... Buradaki işlerini hallettikten sonra sağlık kontrolü için Başkent Roma’ya gidecek.