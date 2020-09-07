Lazio'dan Fenerbahçe'ye yüzde 5 pay

Günlerdir süren pazarlıklar sonunda Lazio ile Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Transferin bugün resmiyete döküleceği ve bonservis bedelinin 17.5 milyon euro artı 1 milyon euro bonus şeklinde olacağı, bir sonraki satıştan da Sarı-Lacivertliler’in yüzde %5 pay alacağı bildirildi.
SÖZLEŞME 5 YILLIK
26 yaşındaki golcünün Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Muriqi ise kız kardeşinin düğününden dolayı Kosova’da... Buradaki işlerini hallettikten sonra sağlık kontrolü için Başkent Roma’ya gidecek.
ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda Novak Djokovic, sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınına açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand'ın transferinde sona geldi. Alman basını, Sarı-Lacivertlilerin Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmasının ardından Kongolu savunmacıya imza attıracağını yazdı.
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Süper Lig devlerinin yıllardır hayallerini süsleyen Fransız 10 numara Hatem Ben Arfa, menajerler aracılığıyla Göztepe'ye önerildi. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili henüz net bir karar vermeyen İzmir ekibi, bütçenin durumuna göre hareket edecek. Öte yandan Göztepe, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yle de görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol file bekçisinin durumu bu hafta içinde netlik kazanacak.
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