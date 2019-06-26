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  3. Lazio, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 20 milyon Euro teklif edecek

Lazio, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 20 milyon Euro teklif edecek

Lazio, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 20 milyon Euro teklif edecek

İtalya'nın Serie A ekiplerinden Lazio'nun, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği iddia edildi.

Roma ekibinin Sergej Milinkovic'i, satması halinde transfer etmeye hazırlandığı isimler arasında Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı belirtildi. 

İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan haber göre, Lazio'nun, Sırp oyuncusu Sergej Milinkovic'i transfer etmesi halinde  A Milli Takımının ve Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı için teklif götürebileceğini iddia etti. Merkez orta saha oyuncusu olan Milinkovic'in, iyi bir paraya transfer etmeye hazırlanan Roma kulübünün oyuncu satması halinde, transferin gözde ismi Yusuf Yazıcı için bordo-mavili kulüple görüşmelerini son aşamaya getireceği belirtiliyor.

Sırp oyuncuyu resmi olarak elinden çıkarması halinde bordo-mavili kulüple temaslarını hızlandırması beklenen İtalyan kulübünün, Yusuf Yazıcı için 20 milyon Euro'luk bir teklifle Karadeniz ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

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