Lazio Yunus'a talip
İTALYA Serie A ekiplerinden Lazio, G.Saray’ın genç yeteneği Yunus Akgün’le ilgileniyor. İşte Galatasaray ile ilgili son transfer haberleri…
AKŞAM
İtalyan ekibinin 3 milyon euroluk bir teklifle Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalması bekleniyor. Fatih Terim, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun satılmasını istemiyor. Yunus’un G.Saray’daki sözleşmesi 2020 yılının haziran ayında bitiyor.
SENEGAL’E ODAKLANDIM
G.SARAY’DAN ayrılması gündemde olan Mbaye Diagne, bir açıklama yaparak son durumunu değerlendirdi. G.Saray ile her şeyi geride bıraktığını aktaran tecrübeli forvet, “Şu anda sadece Afrika Uluslar Kupası’na odaklandım. Senegal Milli Takımı her şeyden önemli” dedi.
SENEYE BEDAVA YOLLARIM
RİZESPOR Başkanı Hasan Kartal, “Muriqi’i G.Saray’ın teklif ettiği 3 milyon euroya vereceğime, seneye sözleşmesi bitince bedavaya yollarım, o zaman istediği yerde oynar” dedi.
GÖRÜŞMELER VAR
GALATASARAY 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak Sevilla’dan ayrılma kararı alan Banega transferi ile ilgili konuştu. Albayrak, “Benaga konusunda görüşmeler var. Ama netleşen bir şey yok” dedi.
ARDA TURAN BELİRSİZLİĞİ
SON dönemde Arda Turan isminin G.Saray’da anılmaya başlaması camiayı ikiye böldü. Bir kesim Arda’nın G.Saray’a fayda sağlamayacağını düşünürken önemli bir kesimi ise tecrübeli oyuncunun kadroya dahil edilmesini istiyor. Bu konuda son karar ise Teknik Direktör Fatih Terim’in olacak...