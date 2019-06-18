Lazio Yunus'a talip

AKŞAM

İtalyan ekibinin 3 milyon euroluk bir teklifle Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalması bekleniyor. Fatih Terim, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun satılmasını istemiyor. Yunus’un G.Saray’daki sözleşmesi 2020 yılının haziran ayında bitiyor.

SENEGAL’E ODAKLANDIM

G.SARAY’DAN ayrılması gündemde olan Mbaye Diagne, bir açıklama yaparak son durumunu değerlendirdi. G.Saray ile her şeyi geride bıraktığını aktaran tecrübeli forvet, “Şu anda sadece Afrika Uluslar Kupası’na odaklandım. Senegal Milli Takımı her şeyden önemli” dedi.

SENEYE BEDAVA YOLLARIM

RİZESPOR Başkanı Hasan Kartal, “Muriqi’i G.Saray’ın teklif ettiği 3 milyon euroya vereceğime, seneye sözleşmesi bitince bedavaya yollarım, o zaman istediği yerde oynar” dedi.

GÖRÜŞMELER VAR

GALATASARAY 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak Sevilla’dan ayrılma kararı alan Banega transferi ile ilgili konuştu. Albayrak, “Benaga konusunda görüşmeler var. Ama netleşen bir şey yok” dedi.

ARDA TURAN BELİRSİZLİĞİ

SON dönemde Arda Turan isminin G.Saray’da anılmaya başlaması camiayı ikiye böldü. Bir kesim Arda’nın G.Saray’a fayda sağlamayacağını düşünürken önemli bir kesimi ise tecrübeli oyuncunun kadroya dahil edilmesini istiyor. Bu konuda son karar ise Teknik Direktör Fatih Terim’in olacak...