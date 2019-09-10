Lazio Sportif Direktörü Igli Tare: Savic gitseydi Yusuf Yazıcı'yı transfer edecektik

Igli Tare, yaz transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor'dan istediklerini doğrularken ''Sergej Milinkovic-Savic'in gitmesi halinde yerini Yusuf Yazıcı ile dolduracaktık. Tabii diğer belirlediğimiz isimlerde vardı. Yusuf çok uygun bir futbolcuydu. Savic, şimdi bizimle olan sözleşmesini bir yıl uzattı ve bizimle kalmaya karar verdi.'' şeklinde konuştu.

''PARAYI DEĞİL, KALBİMİ SEÇTİM''

Milan'ı reddettiğini de açıklayan Tare, ''Parayı değil, kalbimi seçtim. Kararımı kalbimin sesini dinleyerek verdim. Para için ayrılmam doğru olmazdı.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)