Lazio sahasında Juventus ile 1-1 berabere kaldı

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Juventus, 15. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti ve İlk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.
İkinci yarıda Juventus bazı fırsatlar yakalasa da dengede geçen maçta Lazio, 90+5. dakikada Felipe Caicedo ile beraberlik golünü buldu.
Müsabaka 1-1 sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu. Juventus bu sezonki 4. beraberliğini alırken, 13 puanla 3. basamakta kendine yer buldu.
Mağlup olmaktan son anda kurtulan Lazio ise puanını 11'e çıkartarak 9. sırada yer aldı.
Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, müsabakaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç ise ilk 11’de başladığı maçta 54 dakika forma giydi ve yerini Caicedo'ya bıraktı.
Ligue 1'de Lille deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Burak Yılmaz atarken, bir golün asisti de Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Başkent ekibi 90+1. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı.
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 7 ve 17. dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanmasını bildi.
Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, dün akşam sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrası Sarı-Lacivertlilerin soyunma odasında yaşananlar ise ortaya çıktı.
Devre arası transfer döneminde kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta adaylar Nurullah Aslan ve Gökhan Akkan.
Galatasaray, Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. FIFA'lık olmak istemeyen Cimbom, başarılı futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.