Lazio, ligler tamamlanmazsa mahkemeye gidecek

Diaconale, TMW Radio'ya yaptığı açıklamada, gerekli sağlık koşullarının sağlanması durumunda futbola yeniden devam edilebileceğini belirtti.
Futbolculara maçlara çıkmadan önce koronavirüs testi yapılmasını öneren Diaconale, "Oyuncular sağlık ekipmanlarının bulunduğu bir kamp içerisinde yaşayabilirler. Bu şekilde onları izole edip yayılmayı önleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Sezonun sahada tamamlanması gerektiğini vurgulayan Diaconale, "Eğer bu sezon doğal yollarla sonuçlanmazsa gelecek sezon da mahvolacak ve konu mahkemelere taşınacak." yorumunda bulundu.
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, liglere mayısta devam edilmesini umduğunu belirtmişti.
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor… Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Siyah-Beyazlı kulüpte yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda büyük payı olan Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, 30 yaşındaki oyuncu Cimbom'dan ayrılmak istiyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki Suudi yatırım fonu, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın aldı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini belirterek, "Avrupa'da oynama hedefim hala var, teklif gelirse düşünürüm" dedi.