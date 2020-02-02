Larkin Milli Takım'da

Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı’nda forma giyeceğini açıkladı. Larkin, “Bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum” dedi.

AKŞAM

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Larkin vatandaş olduğunda gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda görmek isteriz” dediği A.Efes’in ABD’li yıldızı Larkin, Türk Milli Takımı’nda oynayacağını açıkladı. Başarılı basketçi, “Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı’nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım” dedi. TBF Başkanı Türkoğlu ise, “Kendisini tebrik ediyorum. Dosyası şu an bakanlıkta” açıklamasını yaptı.