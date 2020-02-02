Larkin Milli Takım'da

AKŞAM
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Larkin vatandaş olduğunda gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda görmek isteriz” dediği A.Efes’in ABD’li yıldızı Larkin, Türk Milli Takımı’nda oynayacağını açıkladı. Başarılı basketçi, “Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı’nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım” dedi. TBF Başkanı Türkoğlu ise, “Kendisini tebrik ediyorum. Dosyası şu an bakanlıkta” açıklamasını yaptı.
SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti.
Norveçli, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe ağlarını da sarstı... Kuzey’in Kralı, ligdeki 16. Trabzon formasıyla ise 19. golünü atarak kariyerini geliştirdi.
G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.
Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı’nda forma giyeceğini açıkladı. Larkin, “Bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum” dedi.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, stadyuma girerken Trabzonsporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
G.SARAY, sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor’u Yunanistan ekibi Olympiakos’a kiraladı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.