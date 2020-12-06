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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 09:29
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Lampard'ın öğrencileri, Bielsa'nın Leeds'ini devirdi

Lampard'ın öğrencileri, Bielsa'nın Leeds'ini devirdi

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Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, sahasında Leeds United'ı 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, sahasında Leeds United'ın konuğu oldu.

Stamford Bridge'deki maçı Chelsea 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maça Leeds United 4. dakikada Bamford'un golüyle başlarken Chelsea'nin cevabı 27. dakikada Giroud ile oldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Zouma 61. dakikada takımını öne geçirirken bu golle takımının bu sezon ligde en çok gol atan ismi oldu. Maçın 90+2. dakikasında Pulisic sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirerek maçın skorunu ilan etti.

Bu sonucun ardından Chelsea 22 puana yükselirken Leeds United ise 14 puanda kaldı.

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