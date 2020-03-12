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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 14:13
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 14:18

La Liga'ya koronavirüs darbesi! Ligler askıya alındı...

La Liga'ya koronavirüs darbesi! Ligler askıya alındı...

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İspanya'da 1. ve 2. lig maçları koronavirüs sebebiyle akıya alındı.

İspanya'da La Liga ve 2. Lig maçları Koronavirüs sebebiyle askıya alındı.

La Liga'da oynanacak tüm maçlar en az 2 haftalığına ertelendi.

Detaylar birazdan...

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