La Liga'ya koronavirüs darbesi! Ligler askıya alındı...

İspanya'da La Liga ve 2. Lig maçları Koronavirüs sebebiyle askıya alındı.
La Liga'da oynanacak tüm maçlar en az 2 haftalığına ertelendi.
Detaylar birazdan...
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı. Özdemir, 'Tüm önlemlerimizi aldık' dedi.
Euroleague ve EuroCup, maçları koronavirüs nedeniyle geçici olarak askıya alındı.
İtalya'daki koronavirüs salgını Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye kadar sıçrarken Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu gelişme sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi.
İspanya'da 1. ve 2. lig maçları koronavirüs sebebiyle akıya alındı.
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir basketbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsün hangi basketbolcuya bulaştığı ise açıklanmadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları derbideki taktiğini futbolcularına anlatmaya başladı. İşte tecrübeli teknik adamın, siyah beyazlıları etkisiz hale getirmeyi düşündüğü taktiği...
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.