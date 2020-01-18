La Liga'da yeni lider Real Madrid

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Real Madrid, 57. dakikada Casemiro ile perdeyi açtı. Golde Casemiro kadar topuk pasıyla asisti yapan Luka Jovic'in de payı vardı.

Sevilla, 64. dakikada Luuk De Jong ile skoru eşitledi. Real Madrid'de Casemiro, 69. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve 2. golünü atarak takımına 3 puanı getirdi.

Real Madrid, Sevilla'ya karşı Bernabeu'da oynadığı üst üste 11. maçı da kazandı.

Real Madrid, bu galibiyetle birlikte 43 puana yükseldi ve Barcelona'dan 1 maç ve 3 puan fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 4. sırada bulunan Sevilla ise 35 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Valladolid'e konuk olacak. Sevilla ise sahasında Granada'yı ağırlayacak.