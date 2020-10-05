La Liga'da Real kazandı, Barça takıldı

Levante karşısında Vinicius Junior (Dk. 16) ve Karim Benzema'nın (Dk. 90+5) golleriyle 3 puanı alan Real Madrid, puanını 10'a çıkararak, bir maç eksiği olmasına rağmen liderliğe oturdu.
La Liga'da iki maçı eksik olan Sevilla ve Barcelona'nın karşı karşıya geldiği haftanın son maçında ise takımlar 1'er puan aldı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Luuk De Jong ile öne geçen Sevilla'ya, 10. dakikada Barcelona'dan Philippe Coutinho karşılık verdi.
Puanlarını 7'ye yükselten iki takımdan Barcelona 5. Sevilla da 6. sırada kaldı.
Diğer yandan Türk futbolculardan Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo deplasmanda Osasuna'ya 2-0 yenildi.
Celta'da ilk 11'de sahaya çıkan Okay Yokuşlu, maç sonuna kadar oynarken, Emre Mor ise 61. dakikada Miguel Baeza'nın yerine oyuna girdi.
La Liga'nın 5. haftasında pazar günü oynanan Alaves-Athletic Bilbao maçı 1-0, Cadiz-Granada maçı ise 1-1 sonuçlandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 4. haftasında 1-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçında oyuncularının yorgunluğunun etkisi olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Kulübü, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, transfer hakkında gelen soruya cevap olarak topu yönetime attı.
Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Domagoj Vida hakkında bomba bir iddiada bulundu.
Beşiktaş, Leicester City forması giyen sağ kanat Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.