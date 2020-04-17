La Liga'da lige devam edilemezse mevcut sıralamadaki ilk 4 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek

İspanya Futbol Federasyonu, korona virüs salgını sebebiyle lig senaryoları üzerine bir açıklama yayınladı. Federasyon Genel Sekreteri Andreu Camps, liglerin başlamaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek takımların mevcut puan durumuna göre belirleneceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, sezonun oynanmaya devam edilememesi halinde ligin 27. haftası itibariyle tescil edileceği ve ilk 4 sırada yer alan takımların UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacağı belirtildi.
Mevcut durumda La Liga’da Barcelona (58), Real Madrid (56), Sevilla (47) ve Real Sociedad (46) Şampiyonlar Ligi’nde, Getafe (46), Atletico Madrid (45) ve Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Kasapoğlu, liglerin ne zaman başlayacağına yönelik soruya, “Ben sporcularımızla da federasyonlarla da konuşuyorum. Ne zaman başlayacağız ise ulusal ve uluslararası akıl ile kararlaştırılacaktır” cevabını verdi.
Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.
Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.
Galatasaray, İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katmaya kararlı. Ancak disiplin sorunlarıyla tanınan yıldız golcü için 1+1 yıllık; karşılıklı memnuniyet şartlı, performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi hazırlanıyor.
Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.