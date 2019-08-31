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  3. La Gazzetta dello Sport: Verona, Mbaye Diagne'yi kiraladı

La Gazzetta dello Sport: Verona, Mbaye Diagne'yi kiraladı

La Gazzetta dello Sport: Verona, Mbaye Diagne'yi kiraladı

İtalyan basını, Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde elden çıkarmak için büyük uğraş verdiği Senegalli golcü Mbaye Diagne ile ilgili gündem yaratan bir iddiaya yer verdi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde elinden çıkarmak için büyük uğraş verdiği Senegalli golcü Mbaye Diagne ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Daha önce Spartak Moskova, Dinamo Moskova ve Anderlecht'in gündemine gelen 27 yaşındaki santrfora şimdi de Serie A'dan bir takımın talip olduğu öğrenildi.

Çizme'nin önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Verona Başkanı Maurizio Setti'nin geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığına ulaşan oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı. İtalyan takımında Cim Bom'un bir başka eski futbolcusu Koray Günter de forma giyiyor.

(Fanatik)

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