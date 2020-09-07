Kylian Mbappe koronavirüse yakalandı

Fransa Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA tarafından yapılan testlerde Kovid-19 tespit edilen Mbappe'nin milli takımdan kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun kendini evinde karantinaya aldığı bildirildi.
Medipol Başakşehir, Bundesliga 2'ye düşen Fortuna Düsseldorf'dan ayrılmak isteyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor. Son şampiyon, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattı.
Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Lyon'un 30 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Rafael ile el sıkıştı. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Stoke City'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geliyor.
Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Vitoria, 36 yaşındaki Ricardo Quaresma'yı kadrosuna kattı.