Kuüplerin gündemi indirim

Kulüpler Birliği'nin birinci gündem maddesi futbolcuların maaşlarında uygulanacak indirim oldu.

AKŞAM

Kulüpler Birliği üyeleri dün video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda son dönemde yaşanan tüm gelişmeler detaylı olarak masaya yatırıldı. Görüşmelerde kulüpler tarafından dile getiren konuların başında futbolcu maaşlarında yapılacak indirim konusu oldu. Kulüpler bu konuda ortak hareket etme kararı aldı. Ligin başlama tarihi ile ilgili de fikir alışverişi yapıldı. UEFA’nın alacağı kararlar takip edilecek ona göre bir yol haritası belirlenecek. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in bu toplantı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Bu toplantının çok kısa bir süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Futbol Federasyonu da kulüplerin tüm maddi sorunlarını çözmek için detaylı bir çalışma yapıyor. Kulüplerle birlikte yapılan bu çalışmalar paylaşılacak.