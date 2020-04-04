  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 08:00

Kuüplerin gündemi indirim

Kuüplerin gündemi indirim

Paylaş

Kulüpler Birliği'nin birinci gündem maddesi futbolcuların maaşlarında uygulanacak indirim oldu.

AKŞAM

Kulüpler Birliği üyeleri dün video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda son dönemde yaşanan tüm gelişmeler detaylı olarak masaya yatırıldı. Görüşmelerde kulüpler tarafından dile getiren konuların başında futbolcu maaşlarında yapılacak indirim konusu oldu. Kulüpler bu konuda ortak hareket etme kararı aldı. Ligin başlama tarihi ile ilgili de fikir alışverişi yapıldı. UEFA’nın alacağı kararlar takip edilecek ona göre bir yol haritası belirlenecek. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in bu toplantı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Bu toplantının çok kısa bir süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Futbol Federasyonu da kulüplerin tüm maddi sorunlarını çözmek için detaylı bir çalışma yapıyor. Kulüplerle birlikte yapılan bu çalışmalar paylaşılacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

"Dayanışma pası" Sosa'da

title

Arda Turan: "3-4 sene daha oynarım"

title

Galatasaray'ın gündemindeki isim Okay Yokuşlu'dan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Ligler ne zaman başlayacak? Başkan Özdemir duyurdu
Ligler ne zaman başlayacak? Başkan Özdemir duyurdu

Ligler ne zaman başlayacak? Başkan Özdemir duyurdu

TFF Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunuyor...

Kayserispor ikna olmadı, Beşiktaş'ta Mensah için yeni formül
Kayserispor ikna olmadı, Beşiktaş'ta Mensah için yeni formül

Kayserispor ikna olmadı, Beşiktaş'ta Mensah için yeni formül

Beşiktaş'ın almak için nabız yokladığı Bernard Mensah için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora soktu…

Comolli'nin koltuğuna o geliyor
Comolli'nin koltuğuna o geliyor

Comolli'nin koltuğuna o geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbolda Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını sürdürüyor... Damien Comolli'nin istifasının ardından sportif direktörlük görevinin devam edeceğini açıklayan başkan Ali Koç, yeni bir isim için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, iki hafta önce Barcelona'da da görev yapan İtalyan futbol adamı Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fatih Terim'den telekonferans yoluyla toplantı
Fatih Terim'den telekonferans yoluyla toplantı

Fatih Terim'den telekonferans yoluyla toplantı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti" notunu düştü.

Borussia Dortmund'dan örnek hareket
Borussia Dortmund'dan örnek hareket

Borussia Dortmund'dan örnek hareket

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, stadının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

Arda Turan: ‘3-4 sene daha oynarım‘
Arda Turan: ‘3-4 sene daha oynarım‘

Arda Turan: ‘3-4 sene daha oynarım‘

Ocak ayı transfer döneminde, Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve herhangi bir kulüple anlaşamayan Arda Turan, A Spor'a geleceği ile alakalı flaş açıklamalarda bulundu.

‘Dayanışma pası‘ Sosa'da
‘Dayanışma pası‘ Sosa'da

‘Dayanışma pası‘ Sosa'da

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, kaleci Uğurcan Çakır'ın attığı dayanışma pasını yabancı oyuncular adına aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.